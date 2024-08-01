Глюкоза удалила все посты в личном блоге после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) удалила все публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после скандала в Красноярске.

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Причина стирания постов неизвестна. На данный момент Глюкоза не комментировала свое решение.

20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

Спустя несколько дней ФНС заморозила счета Ионовой – у артистки обнаружили долг в 263 тысячи рублей. 1 августа певица погасила задолженность.

31 июля общественный деятель Никита Лушников заявил, что Глюкоза не обращалась в рехаб. Он отметил, что знает артистку, ее мужа и окружение. По словам активиста, который участвовал в открытии более ста реабилитационных центров, Глюкоза не похожа на зависимого человека. Общественник отметил, что певица безупречно выглядит и тщательно следит за собой.