В Звуке появились плейлисты с артистами, которые выступят на Пикнике «Афиши»

HiFi-стриминг Звук представил плейлист с треками молодых артистов, которые выступят на фестивале Пикник «Афиши» уже в этом месяце. Музыканты соберутся на отдельной сцене от стриминга, которую установят в обоих городах проведения мероприятия — Москве и Санкт-Петербурге.

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Все приглашенные музыканты — это молодые, набирающие популярность артисты, которые попадали в редакторский плейлист «ГРОМЧЕ» с топовыми релизами. Среди них Afelia, Наша Таня, ENTYPE, Acid Racer, Polovinka, LAVBLAST, TonySouljah, Маугли, Горный, МАЯК и другие.

Также в Звуке доступен плейлист со всеми артистами, которые появятся на Пикнике. В этом году в фестивале участвуют FEDUK, Хаски, Boulevard Depo, LAB с Антоном Беляевым, «Буерак» и другие.

Пикник «Афиши» состоится 3 и 4 августа в Москве в «Лужниках». Впервые событие пройдет и в Санкт-Петербурге: 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова. В этом году фестиваль отмечает 20-летие.

Ранее стало известно, что на фестивале выступят Pompeya, «Второй Ка», Найк Борзов, «Дельфин» и другие.