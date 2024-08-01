Певец Шарлот предположил, кто мог анонсировать его «концертный тур»

Певец Эдуард Шарлот предположил в интервью RTVI, что его социальные сети могли взломать. Шарлот считает, что кто-то незнакомый получил доступ к соцсетям и анонсировал якобы его концерт. По словам певца, он давно замечал "странности у трафика" в своем профиле. "Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН. Его помышление намекает о сильном желании Шарлот концертировать", — отметил артист. Шарлот уточнил, что во время нахождения в СИЗО он не имеет доступа к интернету. "Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с "концертной" площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается", — заявил певец. Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения. 25 июня Шарлот якобы анонсировал в Instagram гастрольный тур по России. В июле исполнителя внесли в перечень террористов и экстремистов.

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