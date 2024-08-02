Бородина показала фото поцелуя с новым бойфрендом

Телеведущая Ксения Бородина снялась в объятиях нового бойфренда, личность которого она до сих пор скрывает. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина позировала в лифте, обнимая за спину бойфренда. Лицо мужчины она скрыла, однако видно, что он целовал ее в шею. На другом фото он положил руку на ее бедра.

Накануне появились слухи о романе телеведущей с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Ксения Бородина выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо возлюбленного звезды было скрыто. Тем не менее, в сети предположили, что Бородина встречается с Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото есть такой же шрам, как и у участника программы «Последний герой».

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.