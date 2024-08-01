Продюсер объяснил переезд Пугачевой в Латвию

Продюсер Леонид Дзюник объяснил переезд эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Латвию. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Он отметил, что исполнительница тяжело переносит жаркий климат из-за здоровья.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

«Она в Прибалтике сейчас живет, потому что в Израиле и на Кипре жарко, ей тяжело очень, все-таки 76-й год пошел», — рассказал продюсер.



Ранее выпускница проекта «Фабрика звезд», телеведущая и певица Ирина Ортман назвала Аллу Пугачеву «хорошей ресторанной певицей». Она заявила, что никогда не считала артистку эталоном вокального мастерства.