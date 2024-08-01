«Шикует же, а мама в старой обуви»: в Сети осудили Семенович

У каждой звезды из российского шоу-бизнеса, которая живет на широкую ногу, есть родственники, представляющие обычный средний класс. Недавно в сеть попал кадр родителей Анны Семенович, которые, как выразилась сама девушка, достаточно экономны. Ходят в повседневной одежде, летом живут на даче и наслаждаются свежим воздухом.

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Казалось бы, ничего криминального на фото вокалистка не показала, но некоторых пользователей Telegram сильно возмутило то, что Анна не обеспечивает звездную жизнь своим матери и отцу.

«Бедствуют, пока дочка в клипах снимается. Надо же», «Шикует же, а мама в старой обуви, в старенькой футболочке. Ну можно же было купить ей одежды?» — восклицают россияне.



Однако, справедливости ради, мама с папой Семенович на снимке выглядят очень счастливыми. К тому же, здесь важно понимать, а хотят ли они окунаться в эту звездную жизнь, которая, прямо скажем, не для всех? Помимо славы и денег шоу-бизнес наполнен лицемерием, жесткостью, обманом и бутафорией, что называют обратной стороной популярности. Нужно ли это прекрасно живущим мужчине и женщине, которые могут себе позволить отдыхать в зелени и тишине вдали от городской суеты?