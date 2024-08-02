Дженнифер Лопес и Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник.

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Собеседник издания заявил, что звездная чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом. Сейчас супруги завершили оформление документов, но еще не сдали их.

«Они оформили документы на развод вместе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы отдать их. В это время они выпустят совместное заявление, в котором расскажут, как сильно любят друг друга и как боролись за то, чтобы всё получилось, но не смогли достичь успеха"», — рассказал источник.



Слухи о скором разводе актера и певицы спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.