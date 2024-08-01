Сын Светланы Светличной ответил на сообщения об инфаркте у артистки

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов опроверг в беседе с kp.ru, что у артистки случился инфаркт.

Ивашов заявил, что у Светличной стабильное состояние. Он также назвал неправдой слухи о том, что причиной болезни Альцгеймера у матери могла стать опухоль головного мозга. По словам сына знаменитости, у актрисы возрастные проблемы.

31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге.

По данным канала, врачи якобы обнаружили новообразование у актрисы в лобной доле мозга. Авторы публикации утверждают, что находящаяся в психоневрологической клинике Светличная практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, у нее появились проблемы с речью и мышлением.

В конце марта Светличная была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с сердцем. Тогда невестка актрисы отмечала, что жизни артистки ничего не угрожает, и она находится под наблюдением врачей.

Светлане Светличной 84 года. Она известна по ролям в фильмах «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».