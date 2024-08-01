Солистка «Тутси» рассказала о предательстве

Певица Маша Вебер призналась в беседе с изданием «СтарХит», что ее предавали самые близкие.

«Если бы я писала автобиографию, то отдельная глава бы в ней называлась так: «А с мужчинами мне не везло с самого начала», — поделилась артистка.



Вебер уточнила, что не хочет вспоминать прошлое, поэтому не будет делиться подробностями предательств. По словам певицы, ей было очень больно, особенно в юном возрасте. Исполнительница добавила, что занимается медитациями и дыхательными практиками, чтобы справиться с эмоциональными потрясениями.

По словам Вебер, ей также помогает поддержка подруг, новые увлечения и спорт.

«Важно помнить, что ты у себя одна и никто не имеет права рушить твою жизнь», — рассказала певица.



Маша Вебер вышла замуж за сына олигарха Парвиза Ясинова в 2006 году. В этом союзе появился сын Оскар. Вскоре пара развелась. В 2016 году Вебер узаконила отношения с бизнесменом Сергеем Буниным, с которым рассталась через два года.

В июне Вебер заявила, что не испытывала острой необходимости принять ислам, но сделала это из-за боязни потерять мужа и ради ребенка.