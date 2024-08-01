Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с kp.ru, что была вынуждена продать 22 квартиры в Астраханской области.

Волочкова объяснила, что продала жилье из-за долгов бывшего мужа Игоря Вдовина. По словам артистки, несколько лет назад экс-супруг занял у нее $3,5 миллиона, которые инвестировал в недвижимость. Он взял деньги у танцовщицы под 30% годовых, однако так и не вернул сумму.

Волочкова отметила, что подавала иски на Вдовина, но позже их отзывала по просьбам экс-супруга. По словам балерины, она «шла на поводу» у бывшего мужа, так как он – отец ее дочери.