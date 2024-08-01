Бритни Спирс засняли с бывшим возлюбленным

Певица Бритни Спирс спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Полом Ричардом Солизом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Газета.Ru

30 июля Бритни Спирс подловили папарацци во время прогулки в Малибу. Певица была в компании Пола Ричарда Солиза. По информации журналистов, они пообедали в заведении Soho House, а после уехали вместе на автомобиле поп-исполнительницы.

В мае появилась информация, что Бритни Спирс поссорилась с возлюбленным Полом Ричардом Солизом в отеле Chateau Marmont. Певица повредила ногу во время драки с бойфрендом. Исполнительница кричала и не контролировала себя в коридоре. Гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

Бритни Спирс познакомилась с Полом Ричардом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.