Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) экстренно госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. News.ru

По данным Mash, ему грозит ампутация левой ноги. Вечерняя Москва

Три месяца назад пранкер упал на самокате и получил открытый перелом ноги. Бил полностью не восстановился после травмы и активно начал снимать видео. Неделю назад нога блогера снова заболела и опухла на месте перелома. Накануне вечером Эдварду стало значительно хуже — ему вызвали скорую помощь. Passion.ru