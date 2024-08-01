Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк

Модель Алана Мамаева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о ненастоящей беременности коллеги Марии Погребняк.

Пользователь спросил, как так получилось, что у Погребняк долгое время якобы не было живота, а теперь модель на девятом месяце беременности. Мамаева призналась, что ее насмешил вопрос. Она отправила несколько смеющихся смайликов с ответом.

«Она стройная и занимается спортом! Плюс правильно подбирает одежду», — поделилась Мамаева.



20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности. Она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот. Модель призналась, что ее переполняют счастье и восторг из-за будущего пополнения в семье.

По словам 35-летней Погребняк, она осознает, что эта беременность будет проходить намного тяжелее, чем в 18 лет, однако она готова к этому.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом.