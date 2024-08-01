Кучера высказался о романе Лепса с 18-летней девушкой

Телеведущий Оскар Кучера высказался в Telegram-канале о романе певца Григория Лепса с Авророй Кибой.

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Оскар Кучера опубликовал фото, на котором 62-летний Григорий Лепс и 18-летняя Аврора Киба были запечатлены на отдыхе в Турции. Певец обнимал свою возлюбленную и улыбался. Телеведущий признался, что ему некомфортно от снимка.

«Что хотите говорите. Вообще не мое дело. Да и не пишу я никогда про это. Лепса уважаю...Но почему мне так неловко, глядя на это фото…» — написал Кучера.



Григорий Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но скорее всего да.

Недавно издание kp.ru со ссылкой на собственный источник сообщило, что мать Авроры Кибы не разрешила девушке переехать к Григорию Лепсу. По словам инсайдера, у певца и его возлюбленной серьезные отношения, артист действительно хочет жениться на девушке.