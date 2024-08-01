Госпитализированному из спецприемника Эдварду Билу грозит ампутация ноги

Telegram-канал Mash сообщил, что блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) экстренно госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. По данным Mash, ему грозит ампутация левой ноги.

Mash уточнил, что три месяца назад блогер упал с самоката и получил открытый перелом ноги, неделю назад нога снова заболела и начала опухать. Как указал Mash, вечером 31 июля блогеру стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Ранее Эдварда Била привлекли к административной ответственности за пранк с «самокатной патрульной службой», переросший в драку. Мужчине, который ходил по городу в одежде, похожей на форму сотрудника полиции, однако без опознавательных знаков, назначили наказание в виде ареста на 14 суток.

При этом адвокат Сергей Горшков выразил мнение, что арест Эдварда Била не остановит его от следующих пранков. По его словам, блогер и его напарник знали о последствиях своих поступков. Адвокат добавил, что Бил добился результата, так как теперь его фамилия и деятельность обсуждаются на массовых федеральных каналах.

Кроме того, стало известно, что Федеральная налоговая служба России требует изъять у блогера Гусейна Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Речь идет об автомобилях Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также о квартире площадью 124 квадратных метра в Neva Towers.