Нагиев возвращается на ТВ

Актер Дмитрий Нагиев спустя 2,5 года отсутствия вернется на телевидение. Канал НТВ анонсировал выход детектива с его участием. Другие проекты пока остаются на паузе.

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Подробности сообщает сайт Kp.ru.

В новом телесезоне выйдет картина «Злые языки». Картина снята по произведениям нижегородского краеведа Николая Свечина. В ней Нагиев сыграл дворянина Евдокима Нефедьева.

По сюжету, его смертельно ранят на ярмарке. Сотрудник городского сыска берется за громкое дело, в ходе расследования он попадает в теневую жизнь города.

Издание отмечает, что другие проекты с Нагиевым – «12 стульев», «Зять», «Колбаса» и другие – пока на паузе.

Нагиев исчез с экранов после начала СВО. Актер не появлялся в «Голосе», новогодних огоньках и сериалах.

Ранее стал известен гонорар Нагиева. За один съемочный день он получает 5 млн рублей.