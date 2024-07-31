Блогер Айза-Лилуна Ай похвасталась новой машиной

Айза-Лилуна Ай, блогер и бизнесвумен, рассказала в соцсетях, что приобрела новый автомобиль марки Toyota. Об этом пишет «Газета.Ru».

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На кадрах, опубликованных девушкой, показана небольшая машина красного цвета. Каких-либо наклеек, игрушек у заднего стекла, других деталей, указывающих на интересы блогера, на автомобиле не заметно.

«Можете меня поздравить. И да, это гораздо дешевле, чем арендовать», — отметила Айза.



© Соцсети

Напомним, что Айза ранее была замужем за рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. В настоящее время блогер проживает на Бали (Индонезия).