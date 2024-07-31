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Adidas извинился за скандальную рекламу кроссовок с палестинкой Хадид

Adidas допустил ошибку в рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид, заявил генеральный директор компании Бьорн Гульден, сообщает Bloomberg. Он также сообщил, что после признания ошибки Adidas двигается дальше, стараясь не допускать подобного.

Adidas извинился за скандальную рекламу кроссовок с Хадид
© globallookpress.com

Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные части этой кампании, а когда вы совершаете ошибку, вы извиняетесь и двигаетесь дальше — именно так мы и поступили, — сказал Гульден.

Ранее сестра Беллы Джиджи Хадид сделала заявление, осуждающее нападения ХАМАС на Израиль и Газу. Она сообщила, что испытывает «глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации». Ранее модель Victoria’s Secret и ее сестра Белла подверглись критике поклонников за молчание по поводу военного конфликта в Израиле и Газе.

Ранее американский магнат недвижимости Мохаммед Хадид, который является отцом Джиджи и Беллы Хадид, назвал президента США Джо Байдена нацистом. Он сообщил, что американский лидер предстанет перед судом с другими «сионистскими преступниками», которые поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Он также считает, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа.

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