Adidas извинился за скандальную рекламу кроссовок с Хадид

Adidas допустил ошибку в рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид, заявил генеральный директор компании Бьорн Гульден, сообщает Bloomberg. Он также сообщил, что после признания ошибки Adidas двигается дальше, стараясь не допускать подобного.

Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные части этой кампании, а когда вы совершаете ошибку, вы извиняетесь и двигаетесь дальше — именно так мы и поступили, — сказал Гульден.



Ранее сестра Беллы Джиджи Хадид сделала заявление, осуждающее нападения ХАМАС на Израиль и Газу. Она сообщила, что испытывает «глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации». Ранее модель Victoria’s Secret и ее сестра Белла подверглись критике поклонников за молчание по поводу военного конфликта в Израиле и Газе.

Ранее американский магнат недвижимости Мохаммед Хадид, который является отцом Джиджи и Беллы Хадид, назвал президента США Джо Байдена нацистом. Он сообщил, что американский лидер предстанет перед судом с другими «сионистскими преступниками», которые поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. Он также считает, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа.