Продюсер рассказал, зачем Пугачева уехала из Израиля в Латвию

Продюсер Леонид Дзюник рассказал в беседе с teleprogramma.pro, что певица Алла Пугачева уехала из Израиля в Латвию из-за климата.

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По словам Дзюника, Пугачева тяжело переносит жару в силу возраста.

"Она в Прибалтике сейчас живет, потому что в Израиле и на Кипре жарко, ей тяжело очень, все-таки 76-й год пошел", — заявил продюсер.



Пугачева переехала в Израиль после начала специальной военной операции на Украине.

В июле Пугачева приехала в Латвию, где посетила несколько светских мероприятий. Она пришла на открытие фестиваля "Рандеву" народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле, где поддержала коллегу. В первый день мероприятия она сидела в зрительном зале и, по словам очевидцев, была в хорошем настроении и смеялась.

Пугачева также посетила моноспектакль актера Данилы Козловского FRANK. На нем артист выразил свое уважение к певице. Он исполнил песню Пугачевой "Любовь, похожая на сон". После концерта Примадонна пришла к актеру за сцену и сделала с ним совместное фото. Пугачева заявила, что спектакль привел всех в восторг.