Телеведущая Тина Канделаки снялась топлес. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя журналистка предстала перед камерой, лежа на кровати без бюстгальтера и прикрывая рукой обнаженную грудь. При этом лице и груди звезды находились специальные косметические патчи. Знаменитость собрала волосы и отказалась от мейкапа.

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Ранее Канделаки назвала любимые бренды одежды. Выяснилось, что телезвезда предпочитает выбирать одежду таких люксовых брендов, как Prada, Alaia, Balenciaga и Schiaparelli.