Прохор Шаляпин отреагировал на публикацию его обнаженных фото. Об этом он рассказал в интервью Regions.

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Артист заявил, что любит эпатаж и спокойно отреагировал на публикацию его фото, на которых он позировал в душе обнаженным.

"Если бы никто из звезд не сливал такие откровенные фото, то вряд ли бы мы когда-нибудь услышали о Пэрис Хилтон. Она целую пиар-кампанию раскрутила вокруг фильма для взрослых, который выложила в интернет якобы случайно. Ее резонансную выходку, как мы знаем, повторили потом модель Ким Кардашьян и даже Ксения Собчак", — рассказал он.



Исполнитель не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года Шаляпин состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.

14 июня Шаляпин раскрыл свои источники дохода. Он признался, что зарабатывал пением и легким аферизмом — "таким, что не подходит под уголовные дела". Певец намекнул на то, что преследовал материальный интерес к обеспеченным женщинам постарше.