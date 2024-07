Фронтмен White Stripes Джек Уайт анонсировал сольный альбом No Name

Рок-музыкант Джек Уайт, известный как лидер группы White Stripes, выпустит шестой сольный альбом No Name 2 августа. Он уже исполнил часть песен на концерте в Нэшвилле.

© Звук

Джек Уайт намекнул на грядущий релиз еще в начале июля, раздав пластинки посетителям своего винилового магазина Third Man Records, пишет NME. Там с 1 августа появятся копии альбома.

Те, кто уже послушал запись, сравнили ее с альбомом Уайта Fear of the Dawn (2022). Также один из фанатов назвал релиз «одним из самых грубых альбомов Уайта со времен The White Stripes».

Треклист No Name:

‘Old Scratch Blues’

‘Bless Yourself’

‘That’s How I’m Feeling’

‘It’s Rough on Rats (If You’re Asking)’

‘Archbishop Harold Holmes’

‘Bombing Out’

‘What’s the Rumpus?’

‘Tonight (Was a Long Time Ago)’

‘Underground’

‘Number One With a Bullet’

‘Morning at Midnight’

‘Missionary’

‘Terminal Archenemy Endling’

Предыдущий сольник музыканта Entering Heaven Alive вышел в 2022-м.