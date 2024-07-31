Зверев о личной жизни Сябитовой: «Все у нее прекрасно с интимом»

Шоумен и стилист Сергей Зверев заявил в беседе с Prozvezd, что телеведущая Роза Сябитова врет об отсутствии интимной жизни.

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По словам Зверева, у Сябитовой "все прекрасно" с интимом, и не стоит за нее переживать.

"Больше, чем сама Роза, сексом никто у нас в стране не занимается", — рассказал стилист.



Зверев уточнил, что у него тоже нет проблем в постели. Он рассказал, что находится в отношениях. Шоумен скрывает свою возлюбленную. По словам стилиста, счастье любит тишину.

"Нельзя рассказывать о творческих планах, потому что их заберут враги. Нельзя рассказывать о своих идеях и сценариях, чтобы никто не слизал. И вторую половинку показывать тоже нельзя, иначе поссоритесь. Я в этих делах все знаю, поэтому живу и наслаждаюсь", — объяснил шоумен.



Зверев добавил, что на светские мероприятия носит кольцо для полового органа, которое ему подарила подруга. По словам шоумена, аксессуар ему мал и неудобен, поэтому он вешает его на цепочку.

В апреле Сябитова призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.