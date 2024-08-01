Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard

Хит певицы Ольги Бузовой «Без дел» (2021) попал в мировой чарт Billboard, в котором собрано 50 самых популярных треков в TikTok в США. Российская исполнительница заняла 48-ю строчку.

Данные представлены на официальной странице хит-парада TikTok Billboard Top 50.

Песня Бузовой начала вируситься в TikTok этим летом.

«Спасибо огромное, это ваша любовь. Песня "Без дел" 2021 года. Спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет! Знай наших, знай русских!» — прокомментировала артистка в своем Telegram-канале.



В последнее время треки некоторых российских исполнителей стали набирать популярность в TikTok. В прошлом году таким хитом оказался «Мой мармеладный» (2004) Кати Лель, а этой зимой пользователи начали снимать ролики под композицию «Жанна Фриске».