Выпускница «Фабрики звезд» назвала Пугачеву «ресторанной певицей»

Певица и выпускница «Фабрики звезд» Ирина Ортман назвала Аллу Пугачеву «ресторанной певицей», беседуя с Игорем Кольке в рамках проекта «Так сказать». Саму Примадонну она эталоном не считает.

Для меня она никогда не была эталоном. Пускай меня сейчас мои коллеги забросают помидорами. Алла Пугачева — ресторанная хорошая певица, которая классно доносила истории, которые были близки людям, — цитирует Ортман «Абзац».



Артистка перечислила звезд, которые ей кажутся не менее талантливыми. Среди них Татьяна Анциферова и Юрий Антонов.

Ранее народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала проверить Аллу Пугачеву на иноагентство. Звезда фильма «Вечный зов» назвала покинувшую Россию исполнительницу недостойным членом общества и предположила, что на ее действия могла повлиять болезнь.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, в отношениях Примадонны с российским народом «что-то сломалось». Несмотря на это, она уверена, что песни Пугачевой продолжат слушать.

На данный момент Минюст РФ не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом. Если в ее действиях увидят признаки иностранного влияния, то будет принято решение о внесении артистки в реестр.