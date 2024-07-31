Возлюбленную Джейсона Стетхэма запозорили в третьей беременности

Возлюбленную Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли заподозрили в третьей беременности. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На новом фото с актером модель позировала в брюках-палаццо, облегающем топе и кожаном тренче. Поклонники обратили внимание, что в топе и немного спущенных брюках, ее живот округлился. В комментариях они начали поздравлять пару со скорым пополнением в семье. Однако ни модель, ни актер никак не комментировали новость. Рози Хантингтон-Уайтли продолжает публиковать фото в купальнике и топе, но фанаты уверены, что это архивные фото.

Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

Недавно в соцсетях обсуждали «русское воспитание» дочери Джейсона Стетхэма. Поклонники обратили внимание, что несмотря на трогательный контент, у актера было серьезное выражение лица и он выглядел как «типичный русский отец».