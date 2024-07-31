Стало известно, почему Бузова перестала выступать на концертах

Концертный организатор на условиях анонимности заявил, что певица Ольга Бузова временно отказалась от публичных выступлений. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По словам собеседника, причиной стал скандал в Уфе, который случился из-за откровенного наряда Бузовой во время выступления на День защиты детей. Теперь ей приходится согласовывать каждый костюм, а потому исполнительница решила взять паузу.

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«Сейчас Ольга Бузова не дает выступлений, только частные закрытые мероприятия. Это корпоративы, которые были запланированы задолго до той ситуации. На гонорарах Бузовой это не отразилось», — сказал он.



Певица собирается возобновить концертную деятельность в ноябре, а сейчас работает на съемках шоу «Звезды в джунглях». В публикации отмечается, что пригласить Бузову на корпоратив или иное мероприятие можно за сумму от 4,5 млн рублей, а ее выступление в период новогодних праздников обойдется в 6 млн рублей и выше.