Харламов рассказал, обижается ли он на шутки о себе

Юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что его очень сложно обидеть шутками, потому что он, как юморист, может относиться к себе с долей иронии и подшутить над собой. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

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По его словам, это относится и к оскорбительным шуткам, однако, если выражения не являются прямым оскорблением.

«Таких было миллиард! Про мою толстоту ленивый не пошутил! И что? Про мои разводы тоже миллиард всего. Вон «Прожарка» недавно вышла. Меня там как только ни песочили! Но я-то понимаю, что это юмористическая история, а завтра я их пропесочу. В этом и есть какое-то творчество, драйв. А если на все обижаться, ну, будешь обиженный и седой ходить через пять лет. А на обиженных воду возят. Что это дает-то?» — сказал Харламов.



До этого Гарик Харламов признался, что считает современный юмор самым смешным. По его мнению, юмор «прекрасно эволюционирует». Харламов отметил, что сейчас на телевидении и в интернете представлено множество разных передач, в которых «можно увидеть весь спектр юмора».