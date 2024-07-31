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Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы

Гонорары российских звезд за корпоративы выросли вдвое. Суммы, за которые артисты готовы выступить на частном мероприятии, раскрыл KP.RU.

Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
© РИА Новости

Артист SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) запрашивает на выступление пять миллионов рублей, цена выросла на три миллиона за два года. Певица Ольга Бузова выезжает на корпоративы за 4,5 миллиона рублей, в новогодние праздники — за шесть миллионов. Несколько лет назад исполнительница запрашивала 1,5 миллиона рублей.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступает на частных мероприятиях за 250 тысяч долларов — это более 21 миллиона рублей. В 2019 году группа выезжала на корпоративы за 19 миллионов рублей.

Ранее был раскрыт гонорар певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) за корпоратив.

Шоу-бизнес
Анна Дзюба
Ярослав Дронов
Сергей Шнуров
Ольга Бузова