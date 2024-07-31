Харламов рассказал, какой юмор он считает самым смешным

Юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что считает современный юмор самым смешным. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Для примера посмотрите выпуски КВН 20-30-летней давности. Вряд ли вы даже улыбнетесь, а там зал при этом умирает со смеху. То есть чем актуальнее юмор, тем он смешнее. Куда виляет жизнь, так меняется и юмор. По сути, это зеркало. Просто сейчас у начинающих юмористов стало гораздо больше возможностей себя проявить», — подчеркнул комик.



По его мнению, юмор «прекрасно эволюционирует». Харламов отметил, что сейчас на телевидении и в интернете представлено множество разных передач, в которых «можно увидеть весь спектр юмора».

Накануне в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем. Сам Харламов отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу.