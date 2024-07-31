Певица Алла Пугачева рассказала в беседе с YouTube-каналом «Lifestyle Baltic», что пока не готова возвращаться на сцену.

Пугачева поговорила с журналистами на фестивале Laima Rendezvous. В ролике корреспондент отметил, что поклонники ждали артистку не только в зале, но и на сцене мероприятия.

«Подождите. Я же говорила. Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу, не могу преодолеть этот барьер», — поделилась Примадонна.



Пугачева уточнила, что уже 15 лет не выступает, однако она не исключила возможности вернуться на сцену. По словам артистки, она все еще способна ходить и петь.

«Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — рассказала певица.



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После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта 2024-го Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S.» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.