Названа дата второго судебного заседания по делу об убийстве Талькова

Петроградский суд Санкт-Петербурга в среду провел первое слушание по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года. Следующее судебное заседание запланировано на 12 августа, сообщает корреспондент ТАСС.

"Следующее судебное заседание - 12 августа, 11:00", - сказала судья Ирина Гречишко.



На следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей, повторят вызов тех, кто живет в Петербурге. На первом слушании государственный обвинитель Сергей Боровков поддержал предъявленное обвинение, допросил свидетеля, а также определил очередность исследования доказательств по уголовному делу.

Свидетель, находящийся на пенсии бывший следователь Петроградского РУВД Виталий Мурадов, рассказал на заседании, что в октябре 1991 года его направили по вызову в концертный зал из-за дела о драке. В гримерке он вел допрос, когда к нему подошел взволнованный Шляфман, который настаивал выслушать его показания.

Согласно показаниям Мурадова, сделанным в 1992 году, в день смерти Талькова Шляфман был в рубашке с короткими рукавами и рисунками в виде пальм, надписями на иностранном языке. Выстрелы, со слов Шляфмана, произвел концертный директор Азизы Игорь Малахов на почве конфликта из-за очередности выступлений. Согласно предъявленному обвинению, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, испытывая неприязнь к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение.

Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.