Раскрыты подробности отношений Уэста и Цензори

Рэпер Канье Уэст полностью контролирует свою жену, модель Бьянку Цензори. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

© Газета.Ru

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Канье Уэст сам выбирает одежду для Бьянки Цензори. Кроме того, рэпер может высказать свое недовольство по поводу внешнего вида возлюбленной, в том числе раскритиковать ее тело «вплоть до интимных частей».

«Канье также проверяет ее социальные сети и контролирует, что она ест и пьет. Ей даже нельзя ложиться спать без его разрешения», — добавил источник.



Инсайдер уточнил, что рэпер утверждает, что делает все это на благо жены.

На днях Бьянку Цензори и Канье Уэста подловили папарацци, когда они вместе с дочерью рэпера Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Дэдпул и Росомаха». Модель появилась на публике в молочном облегающем лонгсливе и нюдовых трусах, которые дополнила кепкой и черными босоножками на каблуках. Возлюбленная Канье Уэста нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила жене артиста носить откровенные наряды при ее детях.