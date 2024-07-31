Раскрыты подробности отношений Уэста и Цензори

ITW: модель Бьянка Цензори не ест и не спит без разрешения Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст полностью контролирует свою жену, модель Бьянку Цензори. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Канье Уэст сам выбирает одежду для Бьянки Цензори. Кроме того, рэпер может высказать свое недовольство по поводу внешнего вида возлюбленной, в том числе раскритиковать ее тело «вплоть до интимных частей».
«Канье также проверяет ее социальные сети и контролирует, что она ест и пьет. Ей даже нельзя ложиться спать без его разрешения», — добавил источник.
Инсайдер уточнил, что рэпер утверждает, что делает все это на благо жены.
На днях Бьянку Цензори и Канье Уэста подловили папарацци, когда они вместе с дочерью рэпера Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Дэдпул и Росомаха». Модель появилась на публике в молочном облегающем лонгсливе и нюдовых трусах, которые дополнила кепкой и черными босоножками на каблуках. Возлюбленная Канье Уэста нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила жене артиста носить откровенные наряды при ее детях.