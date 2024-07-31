Холзи призналась, что после массовой критики жалеет о своем возвращении в музыку

Американская певица Холзи заявила в своем аккаунте в Tumblr, что жалеет о своем возвращении в музыку, после того как пользователи раскритиковали ее новый сингл Lucky (2024). В нем артистка использовала фрагменты из одноименной песни Бритни Спирс.

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«Мои собственные поклонники относятся ко мне гораздо хуже, чем любые другие люди на свете, — приводит слова Холзи Variety. — Конечно, я не говорю за всех вас. Но раньше тех, кто относился ко мне плохо, было меньшинство, а теперь мне кажется, что большинство тут и там высказывается, как сильно меня ненавидят или насколько я ужасна».

Певица добавила, что годами боялась массового хейта, однако именно с этим ей пришлось столкнуться. По словам исполнительницы, она больше не станет заниматься тем, что «не приносит ей счастья», потому что не может «духовно себе это позволить».

Когда я заболела, все, о чем я могла думать, — как бы поправиться, вернуться и снова стать частью «этого». Но я уже даже не знаю, что такое «это», и мне хочется уползти в нору. Я жалею, что вернулась. Холзи певица



Холзи выпустила трек Lucky 26 июля. Он отсылает к одноименной композиции Бритни Спирс из нулевых. В клипе артистка примерила культовый образ Спирс — прозрачный костюм с блестками из клипа Toxic. Сама поп-принцесса одобрила использование фрагмента ее песни, однако вскоре в ее соцсетях появился пост о том, что клип Холзи ее оскорбил и она обратится к адвокатам. Позднее Бритни удалила публикацию и заявила, что «любит» Холзи и вообще тот пост писала не она.

Lucky станет частью грядущего пятого альбома Холзи. Его название и дата премьеры неизвестны, но, судя по уже вышедшим синглам, он будет довольно личным. Так, в июньской балладе The End артистка откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.