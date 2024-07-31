Бузова столкнулась с отсутствием еды в джунглях Колумбии

В Колумбии завершились съемки шоу «Звезды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в ролях ведущих. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

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Пока неизвестно, какие звезды приняли участие в испытаниях проекта, однако никто из них ранее не появлялся в реалити-шоу канала.

Продюсеры рассказали, что победитель, который пройдет проверку интригами и физическими сложностями, сможет забрать более 30 миллионов рублей.

По словам продюсера Лики Бланк, съемки в Колумбии были непростыми, поскольку в Колумбии есть и океан, и тропики, бушуют ливни и летают москиты.

«Но лагерь был разбит в отдаленном фантастическом месте, где поблизости нет абсолютно ничего. Идеальное место для идеального отдыха звезд, если бы не одно — это отсутствие еды», — говорит продюсер.



Накануне сестра Ольги Бузовой перенесла операцию.