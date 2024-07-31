Названа возможная причина попадания Светличной в психиатрическую клинику

Актриса Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую клинику из-за опухоли в головном мозге. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 84-летней артистки обнаружили новообразование в лобной доле.

Светличная наблюдается в психоневрологическом диспансере с 2017 года. По информации канала, она почти утратила память из-за болезни Альцгеймера — у нее проблемы с речью и мышлением. Женщина находится под постоянным присмотром врачей, а порой не может двигаться без посторонней помощи. Бывало, что актриса впадала в ярость и кусала медсестер.

СМИ сообщили о подозрении на рак у Светланы Светличной

Причиной проблем Светличной может быть опухоль в голове. При этом в ее возрасте делать операцию не будут — это слишком опасно. Медики провели биопсию и проводят анализы, результаты которых покажут характер новообразования: злокачественные оно или доброкачественное.

4 июля Mash сообщал, что у актрисы обнаружили болезненное новообразование под нижней челюстью. Тогда артистку направили к онкологу, который должен был подобрать план лечения для Светличной.