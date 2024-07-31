$86.33-0.2393.29-0.84
Почта

Победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о вредной привычке певицы

Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев рассказал, что он каждый день употреблял алкоголь во время отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Его слова прозвучали в YouTube-шоу «proПУСК».

Победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о вредной привычке певицы
© globallookpress.com

По словам Лебедева, пара ежедневно пила вино.

«Я не пил тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии — это неправильно», — поделился мужчина, уточнив, что артистка никогда не употребляла крепкий алкоголь и не принимала наркотики.

Ранее Ольга Бузова случайно раскрыла имя своего поклонника.

В октябре 2018 года телеведущая подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.

«Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле», — отмечала она.

Шоу-бизнес
Денис Лебедев