Победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о вредной привычке певицы

Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев рассказал, что он каждый день употреблял алкоголь во время отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Его слова прозвучали в YouTube-шоу «proПУСК».

По словам Лебедева, пара ежедневно пила вино.

«Я не пил тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии — это неправильно», — поделился мужчина, уточнив, что артистка никогда не употребляла крепкий алкоголь и не принимала наркотики.



Ранее Ольга Бузова случайно раскрыла имя своего поклонника.

В октябре 2018 года телеведущая подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.