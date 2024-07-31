Год спустя стала известна настоящая причина смерти певицы Шинейд О'Коннор

В первую годовщину смерти ирландской певицы и актрисы Шинейд О'Коннор была обнародована ее официальная причина.

© Российская Газета

Напомним, 26 июля 2023-го 56-летняя О'Коннор была найдена мертвой в своей квартире в Хёрн-Хилле, Лондон. На следующий день в полиции города заверили, что смерть артистки "не рассматривается как подозрительная" и является "естественной".

Согласно публикации Irish Independent со ссылкой на свидетельство о смерти, у певицы были ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) и бронхиальная астма. Что и послужило причиной. Плюс у О'Коннор была инфекция нижних дыхательных путей. Это засвидетельствовал - после вскрытия и проведения экспертиз - главный коронер Южного Лондона Джулиан Моррис.

Ранее сообщалось, что из дублинского музея уберут уродливую восковую фигуру певицы - после настояний ее брата. И сделают вместо нее новую - не уродливую.