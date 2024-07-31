Захарова заявила, что у Пугачевой «что-то сломалось» в отношениях с народом

В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом что-то сломалось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. RT на русском

Дипломат напомнила об интервью композитора Микаэла Таривердиева, в котором тот рассказывал о творческой работе с Пугачевой. Он отмечал, что с первой встречи был поражен артистическими данными певицы, но затем «что-то сломалось» и стало уже неинтересно, «каждый пошел своим путем». ТАСС

«Что-то сломалось в ее отношениях не только с Таривердиевым, но и с величайшим [поэтом Ильей] Резником. И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, разочарованно. Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у нее с народом», — сказала Захарова. Lenta.ru