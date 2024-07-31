Хаматова отказалась общаться с Пугачевой в Юрмале

Актриса Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачевой в лосинах в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.

В Юрмале состоялся показ спектакля Данилы Козловского, который посетили Алла Пугачева, Максим Виторган и Чулпан Хаматова. Как сообщает источник, Чулпан была в плохом настроении и отказалась от общения с певицей, ставшей звездой вечера. Вероятно, Хаматова все еще переживает из-за работы: не так давно она ушла из Нового Рижского театра.

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Приехав в Юрмалу, Пугачева стала вести светскую жизнь. Она посещает различные мероприятия, удивляя своими образами. Так, например, на спектакль Козловского певица пришла в кожаных лосинах, пиджаке и белой рубашке с галстуком. Она дополнила наряд черными лодочками.

Ранее 75-летняя певица Алла Пугачева появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в коротких шортах.

Также сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль «Записки сумасшедшего» в ангаре на окраине Риги.