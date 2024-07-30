Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с teleprogramma.pro, что певица Алла Пугачева является простым и открытым человеком.

Волочкова назвала Пугачеву святой, которая может делать все, что хочет. По мнению артистки, певица имеет на это право, так как многое сделала для России.

«Это человек-легенда, которая для нас делала то, чего не делают сегодняшние артисты. Посмотрите, какое позорище сегодня нам приходится наблюдать: выходят на сцену в невменяемом состоянии. Какое неуважение проявляют к зрителю!» — поделилась танцовщица.



Волочкова отметила, что у нее есть общая любовь с Примадонной – это цветы. Балерина рассказала, что Пугачева любит полевые растения, а она – белые розы.

«Когда она позвонила мне перед своим юбилеем, ей исполнялось 70 лет, я ей сказала: «Алла Борисовна, я приду к вам с алыми розами». А она мне тогда сказала: «Настя, я не люблю алые розы. Я люблю полевые цветы». И тогда я купила ей подсолнухи», — вспомнила артистка.



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После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.