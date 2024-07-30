Пелагея потребовала экс-мужа вернуть деньги за его долги

Певица Пелагея сменила фамилию после суда с экс-мужем Иваном Телегиным. Об этом сообщает kp.ru.

«Пелагея подала справедливый иск — требует индексацию ранее присужденных к выплате Телегину денежных сумм. Это его долги за недвижимость. Кстати, есть новость — Пелагея вернула себя официально девичью фамилию Ханова. Поменяла все документы. Больше она не Телегина!» — сообщил инсайдер издания.



2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.