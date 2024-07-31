Харламов рассказал о своем назначении на должность креативного продюсера Comedy Club

Ведущий популярной программы Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов признался, что решение назначить его креативным продюсером проекта стало для него не очень ожидаемым, но приятным. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

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«Мне доверили сделать юбилейный сезон Comedy Club. Идей масса! То, что зритель увидит в сентябре, будет кардинально отличаться от всего того, что выходило за последние годы. Ведь передаче, действительно, уже 20 лет. С нашей замечательной программой выросло не одно поколение. Но задача совершенно непростая, и мне пришлось даже немного изменить образ жизни», — рассказал комик.



По его словам, с назначением на новую должность ему пришлось столкнуться с ранними подъемами и совещаниями. Харламов добавил, что этот этап добавил в его жизнь ответственности.

Накануне в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем. Сам Харламов отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу.