Долина рассказала о попытках изнасилования

Известная певица Лариса Долина в интервью журналистке Лилии Абрамовой рассказала, что ее дважды пытались изнасиловать неизвестные злоумышленники. Видео опубликовано на Youtube-канале «Татарка FM».

Артистка пояснила, что впервые на нее напали, когда она на заре карьеры работала в ресторане. По ее словам, она опасалась за свою безопасность и просила коллег провожать ее до дома, но они отказывались.

«Они [коллеги] говорили: «Лар, ты живешь в одном квартале здесь. Тебя здесь все знают». Я говорю: «Да неужели?» И между первым и вторым этажом он (напавший) меня схватил и начал с меня сдирать одежду», — уточнила Долина.



Исполнительница заметила, что ей удалось отбиться, спугнуть «недоброжелателя своим громким голосом и криком».

По ее словам, через некоторое время произошло второе нападение: злоумышленник приставил ей нож к горлу. Она отметила, что и в этом случае ее спас голос — она очень громко закричала, везде открылись двери, люди стали выходить из квартир. Напуганный этим нападавший убрал нож и убежал.

Ранее сибирячка Евгения Чернышова призналась, что в 2013 году ее изнасиловал кинопродюсер Харви Вайнштейн.

Модель подчеркнула, что после инцидента чувствовала себя «очень, очень грязной», пристрастилась к горячительным напиткам и впала в глубокую депрессию.