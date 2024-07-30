Певцу Иракли запретили въезд в Латвию

Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны Байба Браже сообщила в соцсети Х. Lenta.ru

Браже заявила, что лично включила исполнителя в список нежелательных лиц (персона нон грата) для Латвии, теперь артисту не попасть в эту страну. Деловая газета «Взгляд»

В конце декабря 2023-го Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию, когда он прибыл в аэропорт Кишинева. Тогда полиция республики объяснила решение тем, что артистом не были соблюдены условия для въезда в страну. Певец планировал дать концерт на мероприятиях в Оргееве. Москва24