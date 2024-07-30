Новые российские синглы: Джарахов, Олег Майами, Татьяна Буланова и другие

Медленно, но верно лето идет на убыль — а вместе с ним уходят и громкие дискотечные хиты. Поэтому в подборке отечественных синглов сегодня — две стороны одной монеты. Пока одни воспевают любовь, другие печалятся, что она прошла. Выбирайте свою сторону и поскорее открывайте плейлисты — самое время их пополнить.

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Джарахов ft. Mona — Цунами

Титул главного романтика на этой неделе уходит Джарахову, которому все же удалось заполучить на фит королеву коллабораций MONA. Даже жаль, что его широкой души истинного влюбленного не хватило на создание совсем новой песни: первый куплет он позаимствовал у самого себя из трека «Пламя».

REFLEX — Я любила тебя

Группа REFLEX, ныне состоящая исключительно из Ирины Нельсон (не пугайтесь, она — участница оригинального состава), подарила дискотекам нулевых один из самых главных хитов. Сегодня артистка продолжает выпускать похожую музыку, подстраиваясь под современные тренды. Правда, в этот раз ее мотивирует разбитое сердце, а не жар танцпола.

Тутси — Терпи, дорогая

Трагичному настроению Ирины Нельсон вторит Ирина Ортман — одна из участниц группы «Тутси». Напомним, что коллектив воссоединился в оригинальном составе в 2019 году. «Терпи, дорогая» — это еще один хит в бессмертную копилку треков для тех, кто лечит разбитое сердце на танцполе.

Слава — По горячим следам

Шествие танцевальных новинок от дам, неспящих от любви, завершает уверенная в себе Слава. Певица излучает силу женщины, которая точно знает, чего хочет. И, кажется, обложка сингла выбрана как раз под стать.

DASHI ft. Mult96 — Черное солнце

Свою частичку трогательности и романтики на этой неделе внезапно внесла певица DASHI — половинка поп-дуэта RASA. Ее голос довольно непривычно звучит в поэтичной балладе, которая походит скорее на свадебную клятву или саундтрек к бразильскому сериалу, но это и хорошо. Нельзя же останавливать творческое развитие на одном только треке про пчелу и пчеловода, благодаря которому RASA обрели популярность.

Олег Майами — Не наберу

После выпуска весьма успешных коллаборативных треков с Филиппом Киркоровым, NILETTO и Лешей Свиком Олег Майами наконец-то вернулся к сольному творчеству. Музыкант записал довольно тревожный танцевальный трек о любви, которая давным-давно должна была закончиться. К слову, клип на композицию уже вышел. От всей души надеемся, что Олег не стал жертвой какой-нибудь безумной сталкерши.

DAASHA ft, «ray!» — Три километра

Немного солнечного поп-рок-тепла на этой неделе раздали DAASHA и «ray!». Голоса девчонок отлично сочетаются друг с другом. И то, что они обе относят себя к «оборзевшей молодежи» — в шутку, конечно, — очень украшает трек. Молодость определенно не только все простит, но и оценит трек по заслугам.

By Индия — dr dre

Кто из нас не отзывался о любимом исполнителе как о единственном лекарстве, способном хоть капельку поднять настроение? Виктор Вавилов, он же By Индия, не просто в восторге от музыки американского рэпера Dr Dre — он посвятил ему трек. От подачи исполнителя веет настолько ностальгическим рэп-вайбом, что удивительно: как это Dr Dre до сих пор не примчал, чтобы сделать из парня нового Эминема?

VERBEE — Фигура

Евгений Вербицкий, он же рэпер VERBEE, сослужил огромную службу всем парням, которым не хватает фантазии для комплиментов девушкам. Серьезно, ну что может быть приятнее, когда вашу фигуру рифмуют с «цензурой» и «прокуратурой», при этом не выходя за грани законопослушного рэпа?

Гена Селезнев и Татьяна Буланова — Привет

Один из самых сладких женских голосов поп-музыки нулевых на удивление хорошо вписался в шансонную аранжировку Гены Селезнева. 37-летний музыкант не имеет ничего общего с лидером группы «Рождество» Геннадием Селезневым — свое творчество он выпускает с 2016 года. Для него это первый дуэт с крупным и широко известным артистом. Сам трек — это душевная история о любви, которой вечно что-то мешает; не в последнюю очередь — нерешительность обоих влюбленных. Как говорится, все там были, все там будем.