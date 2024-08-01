Пугачева рассказала, кто подбирает ей образы для мероприятий

Певица Алла Пугачева в интервью YouTube-каналу Lifestyle Baltic рассказала, что сама подбирает образы для мероприятий.

В ролике Алла Пугачева была запечатлена в черном топе, укороченном жакете и мини-шортах. Народная артистка СССР дополнила наряд шляпой и туфлями. Ведущий Марк-Анатолий Эйн назвал стильным образ поп-исполнительницы.

«Я сама себе стилист», — ответила певица.



30 июля Алла Пугачева снялась вместе с Данилой Козловским. Певица и актер обнимали друг друга. Поп-исполнительница была запечатлена в белой рубашке, черной куртке, кожаных брюках и туфлях с острым мысом. Козловский позировал в брючном костюме, классической рубашке и туфлях.

Во время недавнего выступления Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) высмеял Филиппа Киркорова. Комик рассказал, что учит латышский. При этом юморист отметил, что его супруга Алла Пугачева не владеет этим языком, поэтому иногда она отвечает ему на литовском. Галкин уточнил, что у народной артистки СССР осталось это от бывшего супруга. Вскоре комик признался, что ошибся и пошутил, что Алле Пугачевой достались только перья.