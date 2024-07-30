Пугачева снялась с Козловским после спектакля в Юрмале

Певица Алла Пугачева снялась с актером Данилой Козловским после спектакля в Юрмале. Она позировала рядом с мужчиной и выбрала для выхода в свет наряд в его стиле – с пиджаком и галстуком.

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Исполнительница хита «Миллион алых роз» посвятила редкую публикацию в соцсетях Козловскому. На снимке они стояли рядом и улыбались. Алла Борисовна была в обтягивающих фигуру брюках, в белой рубашке с черным галстуком и в пиджаке, напоминающим куртку-косуху. Данила не изменял своему строгому стилю, примерив черный костюм с галстуком. Он широко улыбался рядом с артисткой.

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«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль «FRANK» привел всех в восторг. Спасибо», – написала под снимком Пугачева.



Судя по информации из открытых источников, моноспектакль Козловского прошел 29 июля в концертном зале Дзинтари, в Латвии. В названии зашифровано послание Козловского зрителям: FRANK – это не только имя музыкального кумира, но и «откровенный», «честный», как переводится это слово с английского языка».

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале и ответила, будет ли петь.

Также появилась информация о том, что Данила Козловский прилетел в Россию.