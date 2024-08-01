ФНС разблокировала счета Глюкозы

Певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) оплатила долг по налогам в 263 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета артистки.

Налоговая заинтересовалась финансовой ситуацией исполнительницы после ее скандального концерта в Красноярске. Выяснилось, что Чистякова-Ионова не заплатила крупную сумму налогов и 22 июля на ее счета сразу в трех банках наложили блокировку. Глюк’оZа быстро погасила задолженность.

Напомним, что Чистякова-Ионова странно себя повела ко Дню металлурга. Судя по кадрам, она позволяла себе пошлые жесты, ругалась и выглядела так, словно сильно выпила. После происшествия Глюк’оZа оправдалась, что ее состояние вызвано приемом антидепрессантов и снотворного. Лекарства она начала пить по назначению врача после смерти бабушки и разлада с продюсером Максимом Фадеевым.

Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться

Mash писал, что в ближайшее время исполнительница может отправиться в реабилитационный центр. Сейчас близкие и команда рассматривают различные варианты клиник, в том числе и ту, где в свое время лечилась певица МакSим (Марина Абросимова) от алкоголизма. Продюсер Сергей Дворцов заявлял, что сейчас к Наталье приставили двух охранников.