Данилко рассказал, как благодаря Пугачевой он зарабатывал в России

Украинский артист Андрей Данилко, наиболее известный по образу Верки Сердючки, рассказал, как певица Алла Пугачева «затаскивала» его обратно в РФ после скандала на «Евровидении». Об этом сообщает «Абзац».

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В 2007 году Данилко выступал на «Евровидении» от Украины и спел песню Dancing Lasha Tumbai. Слова «Lasha Tumbai» интерпретировали как «Russia Goodbye», что вызвало недовольство среди российских граждан. При этом сам украинский исполнитель оправдывался, что в действительности эти слова являются монгольскими и переводятся как «взбитые сливки».

По словам Данилко, из-за скандала Пугачевой пришлось «ходить по кабинетам и договариваться», чтобы его снова пускали выступать в России. Сам Данилко утверждает, что не просил у Примадонны помощи. Он также назвал «важным», что исполнительница заняла сторону Украины и стран Запада, назвав ее позицию «ударом по путинской России».

По его словам, именно благодаря Пугачевой он смог вновь выступать в России после разгромного ток-шоу у Андрея Малахова, где Данилко обвинили в неуважении к России.

«Там у Пугачевой был офис ее радио “Алла”, был зал со столиками. Все окружение Пугачевой было вынуждено меня принимать», - рассказывал Данилко.



Напомним, что в начале 2024 года артисту запретили въезд в ОАЭ. Данилко обвинил в произошедшем Россию и заявил, что инцидент является «личной местью».